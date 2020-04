Giornata della Terra, Boing e Cartoonito lanciano la campagna "Salva il pianeta. Diventa un eroe"

In occasione della Giornata della Terra (che quest’anno celebra il suo 50° anniversario) Boing e Cartoonito lanciano la campagna "Salva il pianeta. Diventa un eroe". L’iniziativa è sostenuta dal WWF, che riconosce nel progetto la qualità del messaggio veicolato e il forte impatto comunicativo che questo potrà avere nei confronti del target kids. Il 22 aprile, debuttano su entrambi i canali dieci clip musicali in animazione con lo scopo di sensibilizzare gli spettatori sul tema dell’ambiente. I videoclip andranno in onda a rotazione per tutta la giornata e verranno trasmessi sui canali sino a giugno.