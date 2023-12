"Striscia la notizia", Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano e festeggiano "le nozze di Perla"

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti per chiudere il 2023 di Striscia

Ezio Greggio, 4.286 puntate in curriculum, è al tg satirico fin dal primo giorno: il 7 novembre 1988. Enzo Iacchetti invece debutta nel varietà di Antonio Ricci il 26 settembre 1994 e, a oggi, ha condotto 2.815 puntate. "Sono dietro a quel bancone da 35 anni, fin dalla prima puntata - commenta Ezio Greggio - e ogni volta rientrare in trasmissione è come tornare a casa dove mi aspetta una famiglia composta da milioni di persone che ci vogliono bene. Un bene che ricambio giorno per giorno".