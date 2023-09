"Striscia la Notizia", Ilary Blasi riceve il primo Tapiro d'oro della nuova edizione

La 36esima edizione di "Striscia la Notizia" si apre con la consegna del Tapiro d'oro a Ilary Blasi. Per la showgirl si tratta della nona statuetta ricevuta dal tg satirico, una in più rispetto all'ex marito Francesco Totti, fermo a quota otto. Proprio gli sviluppi seguiti alla rottura con lo storico capitano della Roma sono uno dei temi affrontati da Ilary Blasi insieme a Valerio Staffelli.

"C'è questo affidamento congiunto, ma che cosa significa?", domanda l'inviato del tg satirico facendo riferimento alla guerra dei Rolex tra i due. "Come quello dei figli" - ironizza la showgirl, che senza specificare il numero degli orologi in questione, aggiunge - Non ti posso rispondere perché non ho capito niente".

Staffelli si sofferma anche sul rapporto che Ilary Blasi avrebbe con Mediaset e in merito alla nuova stagione televisiva commenta: "Ci domandavamo se lei sia stata dursizzata, è sparita dai palinsesti".

"In realtà io in autunno non ho mai lavorato, anche l'anno scorso non ho lavorato nel periodo che va da settembre a dicembre, vado un po' in letargo", ha spiegato Ilary Blasi, che davanti all'ipotesi di una riconferma de "L'Isola dei Famosi" fa leva sul suo lato più ironico e spontaneo: "Le vie del Signore, anzi le vie di Mediaset, sono infinite. Vediamo".