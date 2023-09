"Striscia la notizia", inaugurata "Piazza Gianfranco D'Angelo" davanti allo studio del tg satirico

Giovedì, durante la presentazione alla stampa della 36esima stagione di " Striscia la notizia - La voce della veggenza " , è stata inaugurata una targa in suo onore intitolando così a suo nome la piazza dove sorgono gli studi del tg satirico.

Da "Striscia la notizia" e dal gruppo di Antonio Ricci è arrivato un omaggio a Gianfranco D'Angelo , primo conduttore del tg satirico nonché grande protagonista per anni di "Drive In", scomparso nel 2021 .

Oltre alla targa con l'intitolazione della piazza è stata svelata anche una teca contenente uno degli storici costumi di scena indossati da Gianfranco D'Angelo al "Drive In", una blusa di lame verde con papillon coordinato. Per l'occasione erano presenti anche gli autori storici di "Drive In", trasmissione che compie 40 anni il 4 ottobre, Lorenzo Beccati, Max Greggio, Gennaro Ventimiglia, Gino Vignali e Michele Mozzati, i Gialappa’s Giorgio Gherarducci e Marco Santin, oltre alle figlie di Gianfranco D’Angelo: Daniela e Simona.