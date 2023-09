"Striscia la notizia", Alessandro Siani a Tgcom24: "Entrare nelle case degli italiani è una responsabilità"

È nuovamente pronto a entrare nelle case degli italiani Alessandro Siani , per il terzo anno consecutivo con Vanessa Incontrada al timone di "Striscia la notizia" , che prenderà il via con la 36esima edizione lunedì 25 settembre su Canale 5.

"Tutto è nato come un gioco" - "Avevo promesso ad Antonio Ricci che prima o poi avrei provato a lavorare insieme a lui. Ci sono riuscito. Tutto è nato come un divertimento, un gioco. E adesso è già il terzo anno che apro la stagione. Questo significa che l'esperimento ha funzionato", ha spiegato Siani a Tgcom24 a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di "Striscia la notizia".

"Ecco cosa significa entrare nelle case degli italiani..." - "Entrare nelle case degli italiani, in questo momento, significa avere una responsabilità e cercare di affrontare argomenti che possano, da un lato, rasserenare e, dall'altro, creare dei dibattiti", ha aggiunto.

Per quanto riguarda la sua compagna di viaggio, Vanessa Incontrada, in conferenza stampa, Siani ha detto: "Quando la vedo mi sciolgo. Quando non c'è sono una macchina senza benzina. È il sole, vedere il suo sorriso mi mette di buonumore. Lei, come me, dà agli spettatori tutto ciò che ha nel cuore e nell'anima".