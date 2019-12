Stefano Sala e Dasha sposi, ecco l'album delle nozze "segrete"

Stefano Sala e Dasha si sono detti sì ad agosto sul lago di Como, di fronte a pochi selezionatissimi invitati e lontano dal clamore mediatico. L'ex gieffino via social aveva confermato le nozze, ma non erano mai usciti gli scatti della cerimonia (organizzata in appena una settimana). " Diva e Donna " pubblica in esclusiva le foto del matrimonio, scattate dagli ospiti, che li mostrano felici e innamoratissimi.

Per ufficializzare il loro amore hanno optato per una cerimonia civile intima e senza nemmeno un fotografo ufficiale. La coppia replicherà nel 2020 con un evento in grande stile. "Abbiamo deciso di sposarci in modo riservato per evitare le malelingue social. Non volevamo rovinare un giorno così bello e intimo. Però l'anno prossimo vorremmo risposarci in chiesa, con una grande festa",

Appena un anno fa la loro storia sembrava al capolinea: nella Casa del Gf Vip Stefano aveva avuto un'amicizia particolare con Benedetta Mazza e Dasha si era allontanata "Mi sono reso conto dell'errore quasi subito e ho fatto di tutto per riprendermela. Ora siamo più forti di prima: ho vissuto un attimo di defaillance e sono tornato in carreggiata", ha confessato Stefano al settimanale.

TI POTREBBE INTERESSARE: