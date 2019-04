Stefano Accorsi: “L’amicizia vera è quella senza forzature e interessi”

È uno degli attori più amati dell’intero panorama italiano, ma dietro Stefano Accorsi professionista dello spettacolo, c’è l’uomo, compagno e padre. Ed è questo quello che si racconta a “Verissimo”. In particolare parla dell’amicizia, uno dei valori per lui più importanti: “Ho riscoperto il valore degli amici a 40 anni inoltrati. L’amicizia vera per me è quella senza forzature e senza interessi, dove ci sei sempre per l’altra persona quando ne ha bisogno”. Stefano poi prosegue, parlando del mondo dello spettacolo: “In molti da fuori pensano che nel nostro lavoro ci sia solo leggerezza, invece ho conosciuto persone molto profonde”. E con le ex? “Ecco, con loro faccio fatica a rimanere amico” dice l’attore sorridendo.