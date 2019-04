Wanda Nara: “Ivana attacca le mie figlie con le sue bugie. Mi vuol far passare per una persona cattiva”

Ivana attacca, Wanda risponde. La lotta tra le due donne di casa Icardi, sorella del bomber la prima e moglie la seconda, sembra lontana dal concludersi. Dopo le dichiarazioni di Ivana che, dall’interno della Casa del Grande Fratello, aveva accusato Wanda di non farle vedere i figli, lei risponde a “Verissimo”: “Non accetto che attacchi le mie figlie, hanno rispettivamente quattro e due anni e loro non si possono difendere”. Poi sul presunto allontanamento dalla casa di Mauro, Wanda chiarisce: “Non è assolutamente che non gliele faccio vedere, meno di due mesi fa era a casa nostra con il fidanzato che ha conosciuto in Argentina. L’abbiamo sempre accolta a braccia aperte”. E allora come mai tutti questi attacchi? “Non lo so, forse vuole farmi passare per la strega cattiva, ma non sono così”.