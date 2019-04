Riccardo Fogli dopo il presunto tradimento: "Io e Karin non ci lasceremo mai"

"Quanto ha sofferto il mio amore. Ho lasciato mia moglie da sola in questo gran caos, in mezzo al mondo che voleva travolgerla, ma lei non si è fatta travolgere. Io e Karin abbiamo promesso di non lasciarci mai . Non voglio perdere nemmeno un minuto degli anni che ci rimangono da vivere insieme. Queste le parole di Riccardo Fogli , ospite in esclusiva a "Verissimo" per la sua prima intervista dopo l’esperienza a "L’Isola dei Famosi".

Dimagrito 13 chili, ancora debole per le privazioni fisiche e per la notizia ricevuta in Honduras del presunto tradimento della moglie Karin, il cantante confida: “Sono ancora sotto di 9 chili. Fino a qualche giorno fa non stavo bene, se no sarei venuto in trasmissione prima. Ora sto cercando di mangiare e ho fatto anche delle flebo”.



A Silvia Toffanin che gli domanda come stia ora sua moglie, Riccardo risponde emozionato: “Karin sta come chi viene accusata di aver tradito il marito che ama. Lei – prosegue – cerca di trasmettermi tutto il suo amore. Merita rispetto”.



"COSA SCRIVERANNO DI MARINA? CHE E' UNA GATTA MORTA" - Riguardo alle dichiarazioni fatte da Marina La Rosa su Riccardo Fogli, proprio la settimana scorsa nello studio di "Verissimo", il cantante toscano replica: "Non ho insultato Marina. Sono stato amico di Marina che è una persona intelligente, madre e moglie dolcissima, poi quando il gioco si è fatto duro, non so se qualcuno le abbia suggerito all’orecchio di non aiutarmi, è diventata aggressiva". E poi conclude, togliendosi un sassolino dalle scarpe: "Lei dice che io sono una pessima persona, ma sulla mia tomba scriveranno che sono stato un gentiluomo, che ho scritto belle canzoni, mentre di lei cosa scriveranno? Che è stata una gatta morta?".