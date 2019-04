Marina La Rosa: “Sparisco dalla tv, ora sto con mio marito e i miei figli”

Marina La Rosa non sarà più in televisione per un po’. L’ex naufraga, rispetto ai suoi progetti per il futuro, confessa a “Verissimo”: “Adesso per un po’ sparisco. Torno a casa da mio marito e dai miei figli, ne ho bisogno”. Non svela per quanto tempo, ma racconta la fatica dell’"Isola dei famosi" di quest’anno, dove è stata al centro delle polemiche per i litigi con alcuni concorrenti e per la sua rivalità con Soleil.



Proprio per sua scelta quest’anno è mancata la reunion di tutti gli ex concorrenti: “Io ho espresso questo desiderio – ha detto La Rosa – ma tu lo hai reso possibile”, aggiunge rivolta alla conduttrice Toffanin. In studio infatti sono passati nello stesso pomeriggio anche il vincitore Marco Maddaloni e la coppia Soleil-Jeremias, che però non si sono incontrati né dietro le quinte né in studio con La Rosa.



La donna si è presentata a “Verissimo” senza scarpe, raccontando di un’esperienza molto dura sull’Isola: “Soleil e Riccardo Fogli rappresentavano per me un’energia negativa”, ha spiegato, ma “non c’è alcuna gelosia verso di lei, ha vent’anni, io ne ho quaranta”.