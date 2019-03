Jo Squillo tradita da Marina La Rosa: “C’è chi è abituato a giocare e chi a vivere le cose, a volte sono ingenua”

Amiche-nemiche: torna la polemica sul rapporto tra Jo Squillo e Marina La Rosa, sempre insieme all’"Isola dei Famosi" ma poi finite separate per il “tradimento” della seconda. “Cosa devo dire, c’è chi il gioco è abituato a giocarlo e chi a viverlo”, sostiene Squillo a “Pomeriggio Cinque”. Che, però, non ci sta a essere considerata manipolata: “Guarda, manipolarmi è difficile, non è quello, forse a volte sono ingenua ma è perché mi piace credere nel potere del femminile”, aggiunge. Senza rancore, dipinge un rapporto che secondo lei sarebbe stato “vero” finché è durato: “Ho trovato una persona intelligente in lei”, conclude.