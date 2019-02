Francesca Cipriani, nonostante abbia abbandonato l’Honduras da tempo, non ha risparmiato attacchi ai suoi ex compagni di avventura sull’"Isola dei Famosi" e stavolta ha attaccato Marina La Rosa. A “Pomeriggio Cinque”, mentre si stava parlando delle dichiarazioni di Kaspar Capparoni - che ha affermato di non fidarsi delle donne -, Francesca ha voluto specificare: “Non credo sia stata una frase sessista, in quel frangente si stava riferendo a Marina e a come si comporta alle spalle degli altri concorrenti”.



La Cipriani ha aggiunto: “Anzi vi dirò ha fatto bene, perché Marina è una strega”. Barbara d’Urso ha chiesto alla showgirl perché abbia questa idea e l'ex pupa ha spiegato: “Perché anche con me si è comportata così: ti fa tanti complimenti quando ci sei, appena volti le spalle sparla di te e ti insulta”.