"Verissimo", Marina La Rosa: “In passato sono stata molestata”

A 18 anni dall’ingresso in quella che sarebbe diventata la casa più spiata d’Italia, Marina La Rosa torna in televisione e racconta la sua vita post "Grande Fratello" ai microfoni di "Verissimo": “Eravamo degli alieni, non era come oggi che i reality ce ne sono tanti e tutti i giorni”.



In quella casa strinse un rapporto importante anche con Pietro Taricone: “Una persona speciale e non lo dico perché ora non c’è più. Sarebbe arrivato ad Hollywood, ne sono sicura”. Insieme a loro dietro al porta rossa, c'era anche Rocco Casalino, attuale portavoce del premier Conte: “Non dovrei dirlo, ma lui soffre un po’ che i giornalisti non gli perdonino quella partecipazione al "Grande Fratello". Già allora, ben prima della nascita del Movimento 5 Stelle, aveva molto a cuore i problemi del Sud Italia”.



Poi una confessione: “Sia prima sia dopo la mia partecipazione al reality ho subito molestie, persone che ti portavano in casa per parlare di lavoro e che invece alla fine ci provavano e basta, a volte anche in maniera molto spinta”.