"Isola dei Famosi 2019", Jo Squillo si sfoga con Marina La Rosa: "Mi hai tradita!"

Si torna in palapa per parlare del rapporto incrinato tra Jo Squillo e Marina. L’ex gieffina non ha salvato l’amica nella catena di salvataggio nella scorsa puntata per due motivi: perché parlava in un modo di Soleil ma in diretta l’ha difesa e poi perché ha preferito salvaguardare Luca e le Mihajlovic che altrimenti nessuno avrebbe scelto. Una scelta che ha ferito molto Jo: "Dicevi che eravamo sorelle, ma dove?". A lei e al resto del gruppo viene mostrato un filmato in cui Stefano Bettarini, prima di lasciare la palapa, mette in guardia la cantante da Marina: "Stai attenta perché Marina La Rosa è quella che sta giocando più di tutti".