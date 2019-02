"Isola dei Famosi 2019", Kaspar Capparoni fa discutere: “Non mi fido delle donne ma degli uomini veri"

Non sono state accolte bene le dichiarazioni di Kaspar Capparoni mandate in onda nel corso di questa puntata de l'Isola dei Famosi. L'attore ha detto: "Io non mi fido delle donne, io mi fido solo degli uomini ma degli uomini veri", creando una prevedibile polemica in studio che ha coinvolto Alessia Marcuzzi e le due opinioniste, Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Vedendo il compagno di avventure messo alle strette, interviene Stefano Bettarini: "Né Alba né Alda conoscono la verità su determinati episodi, lui penso che si riferisse a questo e sono convinto che si sia espresso male".