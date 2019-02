"Isola dei Famosi 2019" Jeremias attacca Paolo Brosio: "Sei un falso uomo di fede"

In palapa gli animi si accendono tra Paolo e la coppia Jeremias-Soleil. “Hai bisogno della produzione per essere protetto” accusa il ragazzo. Lui e Soleil contestano a Brosio di creare zizzania e non essere come si mostra davanti alla telecamera. L’argentino ribadisce: “Esce solo quando ci sono le telecamere”. E poi, toccando il naufrago probabilmente nel punto più sensibile, aggiunge: "Tu dici cose senza educazione lontano dalle telecamere, sei un falso uomo di fede, Paolo".



Per Soleil sono comunque tutti sono falsi e a quel punto Marina sbotta contro la coppia: “Vi rendete conto che sta passando il messaggio che sono loro due contro tutti gli altri? Siete insopportabili, basta”. Le liti continuano e tutti parlano sopra tutti.