"Isola dei Famosi 2019", Riccardo Fogli: “Io non ci ho provato con nessuno, parlo di sesso perché mi piace”

La nuova puntata dell'Isola dei Famosi si apre con un'animata discussione che coinvolge tutti i naufraghi ma in particolare Soleil, che non trova il favore dei suoi compagni di avventura. “Non è stata molto ben vista la mia energia”, si difende lei. In settimana ha accusato Ariadna di aver nominato Riccardo dando una motivazione non vera ma la Romero spiega: “L’ho nominato perché parla sempre di sesso. Non l’ho detto per rispetto della sua famiglia”.



A questo punto il cantante interviene per dare la sua versione dei fatti. "Io non ci ho provato con nessuno. Parlo di sesso? Sono cresciuto in una band che ha sempre parlato di sesso e se parlo di sesso, lo faccio perché mi piace. Cosa c'è di male?".