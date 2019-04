Wanda Nara: “Mi sono innamorata di Mauro come persona, non del personaggio”

Wanda Nara non ci sta. Dopo le accuse di Ivana Icardi “Lei sta con Mauro solo perché un calciatore, fosse stato un macellaio non se lo sarebbe mai sposato” pronunciate dalla Casa del Grande Fratello 16, la moglie agente del numero 9 dell’Inter risponde a “Verissimo”: “Prima di tutto il papà di Mauro è un macellaio e noi in famiglia abbiamo rispettato tutti i lavori. Anche perché è riuscito a tirare su una famiglia grazie a quel lavoro”. Poi chiarisce ciò che prova per l’ormai ex capitano nerazzurro: “Io mi sono innamorata di Mauro come persona, non certo dell’Icardi personaggio”. Spiega anche il perché: “Magari da fuori non si vede, ma è una persona che aiuta tanto la sua famiglia e non solo. Compresa Ivana”.