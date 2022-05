"L'Isola dei Famosi", Edoardo Tavassi si fa rasare in cambio di cibo

Dopo esser stato lui a tagliare i capelli alla sorella Guendalina, stavolta è stato

Edoardo Tavassi

"L'Isola dei Famosi"

a finire sotto le forbici. Durante la puntata dedi venerdì 27 maggio, il naufrago si è sacrificato per permettere all'intero gruppo di mettere qualcosa sotto i denti.

Uno tra

Edoardo e Carmen Di Pietro

cambio look

, infatti, avevano la possibilità di ottenere dei pasti per il fine settimana a patto di undecisamente aggressivo. Per questo, Tavassi ha deciso di accettare nonostante qualche preoccupazione: "Quest'estate non potrò uscire di casa - ha scherzato con Ilary Blasi -, se non saprò dove andare per la vergona verrò da te".