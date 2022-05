"Isola dei Famosi", Marco Maccarini ai ferri corti con tutti

E' infatti il naufrago più attivo di Playa Rinovada: dopo aver trovato un paguro di grosse dimensioni nel bosco, ha costruito un cucchiaio. Ma dopo aver creato uno zampirone per le zanzare bruciando delle radici in una latta, Pamela Petrarolo finisce per ustionarsi quando afferra a mani nude il barattolo.

Dal canto suo Carmen Di Pietro è infastidita da Marco e non perde occasione per attaccarlo: "Da quando sei arrivato qua stai facendo solo stupidaggini!". Maccarini però le risponde a tono: "Io sono dispiaciuto per Pamela e tu ti intrometti apposta per fare spettacolo!".

Marco non accetta le critiche e provoca: "Da adesso ogni volta che metterò una pietra sulla spiaggia avvertirò tutti che potrebbero farsi male". "Ci crede tutti stupidi", è lapidario Edoardo Tavassi, che è sempre più infastidito dai modi di fare di Maccarini.

Lory si mostra molto più comprensiva ascoltando il suo sfogo: “Non sopporto più che Carmen debba cavalcare ogni situazione. Non ce la faccio più” dichiara Marco. Nonostante un tentativo di chiarimento di Marco con Nicolas e Edoardo, durante il quale si dichiara profondamente dispiaciuto per l’accaduto, le tensioni con Carmen riemergono immediatamente e al suo arrivo e i due finiscono per scontrarsi nuovamente.

