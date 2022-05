Il "sacrificio d'amore" di Guendalina Tavassi: si fa tagliare i capelli e incontra il compagno

Puntata ricca di colpi di scena per

Guendalina Tavassi

"L'Isola dei Famosi"

tagliare i capelli

Edoardo

. L'ex gieffina ha dovuto affrontare una prova molto difficile nel corso della serata del 6 maggio: la produzione le ha chiesto diin cambio di una sorpresa. Così, Tavassi si è lasciata dare una generosa spuntatina dal fratelloche, armato di forbici, le ha cambiato il look. "Non sapete quanto ci tengo ai miei capelli - ha detto Guendalina parlando con lo studio. Chi mi conosce lo sa, sto per avere un infarto: sono terribile".

Federico Perna

Il sacrificio però è valso la pena: infatti, Guendalina ha ricevuto una graditissima sorpresa. Dopo il taglio, da un elicottero è arrivato il compagno: "Sono troppo felice - ha detto, mentre lo aspettava - è uno dei momenti più belli da quando sono arrivata qui".