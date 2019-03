"Isola dei Famosi 2019", Maddaloni incontra la moglie Romina: "Sei la scelta più giusta che potessi fare"

"Vi chiedo scusa se non son spumeggiante come le prime puntate, come Ghezzal anche io qui ho trovato delle risposte e diventa difficile capire perchè uno stia ancora qui. Ci tengo a stare qui e non voglio rimangiarmi niente. Credo di essere fortunato ad avere ancora i miei genitori e la mia famiglia, mi mancano tanto".



Con queste parole Marco Maddaloni si rivolge ai suoi compagni d'avventura dopo una settimana piuttosto difficile e che solo il videomessaggio a sorpresa della moglie Romina sembra aver migliorato. Agli altri naufraghi è però chiesto un grande atto di generosità: Marco potrà addirittura abbracciare Romina, che si trova proprio sull'isola, ma per far sì che succeda devono rinunciare al fuoco per ben quarantotto ore. Nonostante i pareri contrari di Aaron e Sarah, la maggioranza vince e la coppia può finalmente ritrovarsi.



Marco si precipita dunque tra le braccia della moglie. "Sono 10 anni che stiamo insieme - dice Romina - ed è la scelta più giusta che potessi fare". Tra baci e coccole il tempo è finito, Romina lascia l'isola e suo marito le urla "ti amo".