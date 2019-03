"Isola dei Famosi 2019", le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli: "Ho sottovalutato tante cose, mi dispiace"

"La scorsa settimana un'onda un po' più grande ci ha travolto, voglio chiedere scusa a nome mio per aver oltrepassato il limite. Soprattuto voglio chiedere scusa a Riccardo". Così Alessia Marcuzzi apre la nona puntata dell'Isola dei Famosi, dopo la burrasca che ha seguito l'intervento registrato di Fabrizio Corona nei confronti di Riccardo Fogli.



"La scorsa puntata ti ho fatto vedere delle immagini. Devo chiederti scusa, non mi aspettavo la tua reazione, ho sottovalutato tante cose. Mi dispiace non essere riuscita a trasmetterti il mio affetto, il mio abbraccio, sono rimasta spiazzata e ti chiedo scusa per questo. Il tuo comportamento forte mi ha insegnato tante cose, per questo sentivo il bisogno di dirtelo: ti ringrazio e ti chiedo scusa". Parole che colpiscono nel profondo Riccardo, che si lascia andare al pianto ma subito si volta per non mostrare le lacrime.