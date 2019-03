"Isola dei famosi", lite furibonda tra Stefano Bettarini e Soleil

Sull' Isola dei famosi il clima è effervescente. Le incomprensioni tra il leader Soleil e il resto del gruppo sono sotto gli occhi di tutti. Stavolta contro la Sorge si scaglia Stefano Bettarini . Non accetta ordini, specie quando si tratta di cibo. L'ex calciatore ha pescato molti pesci con Kaspar ma quando Soleil gli chiede di cominciare a prepararli esplode: "Ti garantisco che del gioco non me ne sbatte e che sei leader altrettanto", sbotta.

Soleil organizza infatti la preparazione del pranzo e alla richiesta di cuocere il pesce, Stefano replica: "Con calma decidiamo, il gruppo, se vuole mangiare, può venire qui e chiedere direttamente senza mandare te". Soleil però non si trattiene: "Se stai rosicando sono fatti tuoi!". Ed è subito scontro.

"Parlava con la cattiveria negli occhi. E' un po’ sclerato", commenta Soleil in un confessionale. "E' il modo in cui si pone: arroganza, strafottenza. Un modo di voler imporre e pretendere. E' una viziata. Pensa che le sia tutto dovuto. E Kaspar che la pensa come me e sta zitto", conclude Stefano.