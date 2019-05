"Grande Fratello 16", Serena e la madre: "Mi sono presa la mia soddisfazione"

"Non ho un ricordo di lei - prosegue - mi ricordo solo quando sono stata portata in orfanotrofio.. negli anni ho metabolizzato tutto, ma ci ho messo un po'. Oggi mi chiedo che senso ha una lettera? Vuole che vada ad abbracciarla?... e poi quelle parole che ha scritto 'ti penso sempre, sei nel mio cuore'... ma è fuori di testa...".

Serena Rutelli racconta anche di quando la madre, Barbara Palombelli, le ha chiesto se aveva il desiderio di incontrarla: "Un sera a tavola mi ha detto 'ma tu non ci pensi mai, voglio che tu sia libera di prendere qualsiasi decisione, se vuoi incontrarla... non vorrei che tu avessi quel rimorso' ma io mi sono sempre arrabbiata, per me non esiste... ricordo che dopo questa chiacchierata non le ho ricolto la parola per un giorno intero. Adesso sono contenta della mia decisione, tutto torna".