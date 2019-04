“Grande Fratello 16”, Serena non vuole incontrare la madre biologica: "Mia mamma è quella che mi ha cresciuta"

Al “Grande Fratello 16” Serena Rutelli si è trovata di fronte ad una scelta molto difficile: decidere se incontrare sua madre biologica. La concorrente, che è stata adottata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli insieme alla sorella, ha ricevuto una lettera dalla donna che l’ha messa al mondo. Barbara d’Urso, una volta comunicato chi è stato a scriverle, ha voluto precisare: “Prima di fare tutto ciò, ho chiesto alla madre che ti ha cresciuta, il permesso di raccontarti quello che è successo. Sta a te decidere ora se aprire la busta o ignorarla".



Serena, dopo essersi presa qualche minuto per pensarci, ha voluto leggere la lettera. Maria, questo è il nome della madre biologica della concorrente, ha scritto: "Io non vi ho abbandonate, sono le circostanze che mi hanno costretto a farlo. sono state le circostanze della vita a farmi fare certe scelte, non volevo farvi vivere nella povertà. Sono una clochard, non vi chiedo nulla, non voglio nulla, voglio solo rivedervi". La richiesta ha colto di sorpresa la ragazza che tra le lacrime ha risposto: “Per me mia mamma è quella che mi ha cresciuta e quindi ora non ho molta voglia di rivedere lei come chiede”. E così dicendo Serena ha non ha voluto prendere la lettera scritta dalla donna lasciandosi dietro di sé qualsiasi traccia della madre biologica.