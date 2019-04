"Grande Fratello", nella quarta puntata una lettera importante per Serena

Lunedì 29 aprile, in prima serata su Canale 5 , quarto appuntamento con " Grande Fratello ", condotto da Barbara d’Urso . In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio . Serena riceverà una lettera da parte della madre biologica, mentre con i concorrenti verrà affrontato lo scontro che ha visti protagonisti Daniele e Cristian . Inoltre nella casa entreranno Guendalina Tavassi e Guendalina Canessa : quali saranno le loro intenzioni?

Grande Fratello ha ricevuto una lettera indirizzata a Serena, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. A scriverla, la mamma biologica. Quale sarà la reazione di Serena, una volta appresa la notizia?



Grande Fratello non può non affrontare con i concorrenti l’argomento del duro scontro che in settimana si è consumato tra Daniele e Cristian: sono volate frasi gravemente offensive, che hanno avuto un’eco anche fuori dalla Casa.



I colpi di scena non finiscono qui: i telespettatori assisteranno al ritorno delle “Guendaline”. Guendalina Tavassi e Guendalina Canessa, rispettivamente concorrenti delle edizioni 7 e 11 di Grande Fratello, infatti, busseranno alla Porta Rossa.





Inoltre, il pubblico conoscerà l’esito del televoto: chi, tra Daniele, Erica, Francesca, Ivana, Michael e Mila dovrà abbandonare il gioco? Non mancherà, infine, la nuova tornata di nomination.



Il voto dei telespettatori sarà espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV connesse di nuova generazione e SMS.