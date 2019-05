"Grande Fratello", tre donne per Gennaro: tra Erica e Mila spunta... Francesca!

Martina dice a Erica di aver captato da alcuni discorsi che ci sarebbe un interesse di Gennaro per una ragazza della Casa, il cui nome resta ancora misterioso. Erica pare essersi autoeliminata da questa sorta di competizione, anche perché quando i due stanno insieme lui sembra non risparmiarle delle fecciatine, come quando, durante una conversazione in salotto, lui le dà della "natura morta", per sottolineare la sua "apatia" in certe situazioni. "Se sono fidanzata sì" ribatte lei ma lui sottolinea: "Anche da single sempre". Pietra sopra quindi su una possibile liasion tra loro due?



Mila sembra la favorita numero uno nella corsa all'interesse di Gennaro, anche perché i due passano molto tempo insieme confidandosi emozioni e sensazioni di quello che stanno vivendo nella Casa. Ma se poi tra le due litiganti spuntasse la terza a godere? Tra Gennaro e Francesca sembra infatti essere nata un'intesa tanto scherzosa quanto piacevole. I due giocano, anche in maniera molto fisica, tra lotte e risate, e simpatiche prese in giro. Come finirà?