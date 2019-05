"Grande Fratello 16", nella Casa è tempo di voti

Arriva infine il momento di scoprire il più stratega. Cristian ipotizza che questa votazione riserverà molte sorprese, soprattutto per quanto riguarda le motivazioni. Cristian e Gaetano cominciano a leggere i voti. Anche loro due ricevono qualche voto ma a fine spoglio è Mila che viene eletta la più stratega della Casa con ben dieci voti. "Cosa rispondi a queste motivazioni?" le chiede Cristian.Ma la modella marocchina non è in vena di commenti. "Grazie a voi, io non sono quella che credete", si limita a dire. Valentina è l’unica che sembra prendere le sue difese e la tranquillizza: "Puoi stare antipatica o simpatica ma stratega no". Dopo queste parole, Mila sembra ritrovare la calma. "Ci può stare", commenta con la cestista.