"GF 14", Barbara e Manfredi rompono il ghiaccio: fidanzamento "in famiglia"

"Al saggio di Denise (la mia nipotina)", scrive Barbara Donadio su Instragram accompagnando il selfie che la ritrae insieme al suo Manfredi con un cuoricino. La love story tra i due si fa seria con l'ingresso in famiglia del pugliese.



L'amore tra Barbara e Manfredi, nella Casa è esploso presto e non è stato immune da alti e bassi scaturiti dalle regole del gioco. I due hanno affrontato e superato un momento di vera crisi, con annessa momentanea rottura, in occasione della catena di salvataggi che portò all'eliminazione di Verdiana. L'esitazione di Barbara nel salvare il fidanzato non andò giù al ragazzo, ma, passata la tempesta, per i due è tornato il sole e nemmeno l'ingresso nella Casa dell'ex di Barbara, Livio, ha compromesso il neonato amore con Manfredi.



Che Livio non rappresenti un problema lo testimoniano anche le foto, pubblicate sui social, della reunion degli ex gieffini in occasione del compleanno del ragazzo, una cena in cui Manfredi, Barbara, Alessandro e Lidia si sono ritrovati a Viareggio per festeggiare l'ex coinquilino.



La relazione tra Manfredi e Barbara prosegue felicemente e nei numerosi selfie insieme sul web appaiono sorridenti e spensierati. I due hanno dichiarato di pensare a una convivenza in futuro, anche per annullare la distanza che li separa. Manfredi è di Bari, Barbara è di Viareggio, ma dopo la fine del "Grande Fratello" entrambi sono rimasti a Roma. Costruiranno lì il loro nido d'amore?