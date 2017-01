30 ottobre 2015 GF14: Lidia e Verdiana eliminate, al televoto Luigi, Federica e Rossella Entra la nuova coppia che metterà in pericolo il montepremi: Anna e Yuri sono madre e figlio, ma i ragazzi devono scoprire il loro segretoLeader della serata

E' Lidia la quarta eliminata del "Grande Fratello 14", ma a lasciare la Casa è anche Verdiana, vittima dell'eliminazione diretta. Al televoto vanno Luigi, Federica e Rossella. Intanto i ragazzi hanno perso la sfida con Rocco Siffredi e con essa 20 mila euro dal montepremi, che rischia di scendere ancora di 10 mila euro. Nella Casa è entrata una nuova coppia con un segreto che i ragazzi dovranno scoprire: Anna e Yuri sono madre e figlio.

TUTTI CONTRO FEDERICA - Inizia la puntata e Alessia Marcuzzi la accende subito mettendo a confronto gli inquilini con Federica. L'infermiera finisce sotto processo per il suo comportamento nella Casa. Verdiana ritiene che la ragazza sia "l'emblema dell'incoerenza”, ma lei si difende, ribattendo che la pistoiese "le parla dietro". A sorpresa anche Alessandro attacca la sua compagna di gioco, accusandola di non aver legato con nessuno. La Marcuzzi chiama in causa Lidia e la ex dell'imprenditore romano ribadisce di non ritenere Federica sua amica. Alessia chieda ai ragazzi di schierarsi con una delle due nominate. Tutti si uniscono a Lidia, compreso Alessandro, fischiato dal pubblico in studio. Lui spiega la sua scelta dicendo che l'infermeria non ha rispetta gli inquilini e che è "volgare" Con Federica si schierano solo Kevin, Simone e Valentina, che dice di non voler prendere posizione, ma poi sollecitata dalla Marcuzzi sceglie l'infermiera. Nella Casa scoppia una lite tra Simone, Alessandro e Federica.

UNA SORPRESA PER FEDERICA - Il GF "gela" i ragazzi e dalla Porta Rossa entra la mamma di Federica, la signora Norma. L'infermiera esplode in lacrime. "Ti seguiamo sempre. E' solo un gioco. Devi smetterla di piangere. Devi essere forte e tirare fuori la grinta. Vivi il Grande Fratello con serenità e gioia". La donna si rivolge poi ad Alessandro: "Al di là di quello che è accaduto tra voi, ti chiedo di essere un buon compagno di squadra".

EMOZIONI PER LIDIA E JESSICA – Alessia mostra alla gemella bionda una foto che ritrae i tatuaggi uguali che Lidia condivide con le due sorelle e la mamma, ma le sorprese non finiscono qui. Nella camera da letto, dietro a un vetro, c'è Anna, la sorella delle gemelle, che corrono nella stanza a parlare con lei. E mentre le due piangono, dalla porta ecco spuntare mamma Cetti: "Lidia, nessuno di noi si è vergognato di te". Dopo le sorprese si chiude il televoto. Malgioglio: "Lidia sta recitando molto bene. Se Federica dovesse uscire ce ne facciamo una ragione, ma mi dispiacerebbe". Anche Amendola crede che Lidia sarà l'eliminata.

LIDIA ELIMINATA - Oltre 4 milioni di voti a decretare l'uscita di scena di Lidia. Il GF ha voluto che fosse Alessandro ad aprire la busta con il verdetto e a comunicare l'eliminazione della sua ex. I due si stringono forte e piangono. Alessandro è inconsolabile. Prima di far uscire Lidia dalla Casa, la Marcuzzi chiede alla gemella se darà una speranza ad Alessandro. "Tutto quello che c'è tra me e Alessandro ce la risolviamo fuori", risponde la ragazza.

REBECCA PROTAGONISTA - Alessia chiama Rebecca in confessionale e la invita a guardare un monitor con le foto della sua vita. Rebecca parla della sua esperienza in seminario, quando era Don Mauro e poi guarda un video messaggio del padre, che la fa scoppiare in lacrime. "Sei nato Sabatino, ma sei la figlia migliore che mi potevo ritrovare. Scusami se non ti ho capito subito. Ti voglio bene", le dice l'uomo. Malgioglio si commuove e racconta la sua esperienza: "Io ho avuto due genitori meravigliosi, ma non ho mai detto loro 'io sono così' perché avevo paura che soffrissero, ho sofferto tantissimo".

IL SECONDO ELIMINATO – Il secondo eliminato sarà decretato dopo una catena di squadra, in cui i ragazzi, in coppia, dovranno scegliere quale squadra/singolo salvare. La squadra/singolo non salvata sarà eliminata. A iniziare sono Federica ed Alessandro che salvano Jessica. La gemella salva Rossella e Barbara. Le due ragazze ci mettono un po' a decidere e poi chiamano Manfredi e Valentina, che a loro volta salvano Kevin. Il modello padovano opta per la coppia Simona-Rebecca, che salvano Luigi. La coppia non salvata è Diego-Verdiana. Il verdetto fa scoppiare una lite tra Barbara e Manfredi. Lei non condivide la scelta di salvare Kevin. Verdiana si offre di uscire, per dare l'opportunità a Diego, entrato da poco, di vivere la sua esperienza nella Casa. Verdiana è la seconda eliminata della serata.

LIDIA IN STUDIO – La gemella bionda è stata eliminato dal 75% dei votanti. Accolta in studio da Malgioglio ("Cosa gli fai a questi uomini?"), Lidia dice di non essere innamorata di Alessandro e la Marcuzzi la bacchetta: "Così non lo aiuti, dovevi dirgli chiaramente che tra voi è finita".

LA CLASSIFICA DI ROCCO – Rocco Siffredi è nel caveau. Ha stilato una classifica del sex appeal degli inquilini. Se i ragazzi riusciranno a indovinarla, potranno salvaguardare 20 mila euro del loro montepremi. Per Rocco il più sexy è Barbara, seguito da Rebecca e Manfredi. I meno sexy sono Simone, Federica e Kevin. I ragazzi non indovinano le scelte del pornodivo e perdono i soldi. Il montepremi scende a 200 mila euro.

LA NUOVA COPPIA – Anna e Yuri sono madre e figlio, ma il Gf farà credere ai ragazzi che sono coppia di ex fidanzati. Gli inquilini dovranno provare a scoprire il loro segreto per non vedersi decurtare altri 10 mila euro dal montepremi. I due resteranno nella Casa una sola settimana.

VERDIANA IN STUDIO – Verdiana si confronta con Luigi che in confessionale l'aveva accusata di non averlo salutato: "Non avevo piacere a farlo". "Sei incoerente", ribatte lui.