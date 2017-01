Grande Fratello 14, l'eliminazione di Verdiana fa scoppiare Barbara e Manfredi

Dopo la discussione a caldo tra Barbara e Manfredi sulle scelte che hanno portato all'eliminazione di Verdiana, i due se ne sono stati ognuno per conto proprio. Il pugliese non ha nascosto ai coinquilini tutta la sua delusione per le parole della fidanzata, che al momento di sceglere chi salvare ha tentennato, salvo poi optare per il compagno. Manfredi si sfoga prima con Rossella, molto amica e compagna di gioco di Barbara, e poi con Jessica, Federica e Alessandro, ribadendo il suo punto di vista sulla vicenda: "Se sei innamorato di qualcuno non hai bisogno di pensarci su", dice lamentando il fatto che dopo la fine della sesta puntata serale, Barbara ha preferito discutere di nomination e strategie con Luigi, piuttosto che chiarire subito l'accaduto con lui.