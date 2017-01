30 settembre 2015 Grande Fratello 14, tra Barbara e Manfredi scatta il bacio Dopo i primi avvicinamenti nella Casa si forma ufficialmente la terza coppia: tra la modella toscana e il bel pugliese sul divano scatta il bacio...Coccole e baci tra Giovanni e Mary

Dopo Federica-Alessandro e Mary-Giovanni, nella Casa del Grande Fratello 14 si è formata la terza coppia: Barbara e Manfredi. Già nei giorni scorsi la modella e il pugliese si erano avvicinati, finchè non è scattato il primo bacio sul divano. Coccole e baci per la nuova coppia, che sembra aver trovato il giusto feeling. E intanto gli altri ragazzi complottano e tramano in vista delle nomination di domani...

ALESSANDRO, FRANCESCA E IL LETTO DELLA DISCORDIA - Dopo i primi giorni passati a dormire in auto, il Grande Fratello ha concesso ad Alessandro e Federica un letto vero. I due devono però montarselo da soli e l'impresa provoca qualche nervosismo nella coppia. L'infermiera non espone le sue opinioni e lui la rimprovera: "Sbagli a fare così, perché non risolverai mai niente". Il rimprovero non piace a Federica, che corre in auto a piangere seguita da Alessandro. Tra un abbraccio e l'altro torna il sereno nella coppia, che è pronta ad 'inaugurare' il nuovo lettone.

IL COMPLOTTO DI SIMONE - In vista della prime nomination, prendono forma le allenaze nella Casa. Il gruppo "delle cinque famiglie" comprende Luigi e il fratello Peppe, Manfredi e Igor, le gemelle e in origine anche Giovanni. Simone, che inizialmente era stato invitato ad entrare a far parte del gruppo, complotta però con Rebecca invitandola a votare Luigi per eliminare 'la testa del serpente'.