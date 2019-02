Raf torna a Sanremo, riviviamo la sua esibizione al Festivalbar 1995

Tra i grandi ospiti annunciati per la terza serata del Festival di Sanremo ci saranno anche Raf e Umberto Tozzi. Lo scorso ottobre i due artisti si sono infatti uniti per lanciare il nuovo album dal titolo "Raf Tozzi", contenente il nuovo singolo "Come una danza" e i loro più grandi successi rivisti proprio per l'occasione. Tra questi non si può dimenticare "Sei la più bella del mondo", brano estratto dall'album "Manifesto" con il quale l'artista pugliese si esibì al Festivalbar 1995. Il brano ottenne un immediato successo e ancora oggi, a distanza di anni, viene spontaneo canticchiare le parole dell'indimenticabile ritornello. Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.