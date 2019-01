Quando Natalie Imbruglia si esibì con "Torn" al Festivalbar 1998

Era il 1998 quando Fiorello e Alessia Marcuzzi presentarono una giovanissima Natalie Imbruglia sul palco del Festivalbar. Accolta da un incontenibile entusiasmo, la cantante australiana si esibì con "Torn", uno dei suoi successi più grandi ritenuto ormai indimenticabile per un'intera generazione. Il brano, primo singolo estratto dall'album "Left of the Middle", ottenne un successo inaspettato e contribuì a consacrare Natalie Imbruglia tra i grandi miti della musica mondiale. Ovviamente "Torn" venne molto apprezzata anche in Italia, come dimostra l'entusiasmo del pubblico durante la straordinaria esibizione della cantante. Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.