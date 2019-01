Quando i Backstreet Boys si esibirono al Festivalbar nel 1999

Quando si parla di boy band degli anni '90 è impossibile non menzionare i Backstreet Boys, che insieme alle Spice Girls hanno segnato un'intera generazione. La loro musica ha segnato un'epoca, i loro video sono stati visti in tutto il mondo - nonostante internet non fosse ancora così diffuso - e a dimostrare tutto l'affetto che anche il pubblico italiano provava per loro, riviviamo la performance della band sul palco del Festivalbar. Nel 1999 il gruppo statunitense si esibì nel nostro Paese interpretando "I Want It That Way", uno dei brani di maggior successo estratto dall'album "Millennium". A distanza di vent'anni esatti, i Backstreet Boys tornano prepotentemente sulla scena musicale con un nuovo album, "DNA" e un tour mondiale che li riporterà anche in Italia, in un'unica data prevista al Mediolanum Forum di Milano il prossimo 15 maggio.