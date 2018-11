I Backstreet Boys ritornano dal vivo: una data in Italia

A poche ore dal lancio del nuovo signolo "Changes", i Backstreet Boys annunciano il "DNA World Tour” , il più grande tour nelle arene da oltre 18 anni. Partiranno l'11 maggio dal Portogallo e arriveranno per una data unica in Italia il 15 maggio al Mediolanum Forum di Milano . Ma il nuovo anno porterà anche l’uscita del nuovo disco della boyband, "DNA", previsto per il 25 gennaio.

“Dopo che il gruppo si è formato 26 anni fa, abbiamo passato tanti alti e bassi durante la nostra carriera. Dalle nostre esperienze abbiamo capito che la cosa più importante era fare ciò che fosse meglio per il gruppo”, racconta Howie D.



In attesa del nuovo disco e del seguente tour, Brian Littrell ha rivelato: "Il nostro cammino prosegue e c’è ancora tanto da fare. Ci accingiamo a vivere un nuovo capitolo che ancora non è stato scritto e tutto questo è entusiasmante".



Intanto, dopo 14 mesi a Las Vegas come residency band, il "Backstreet Boys: Larger than Life" giungerà a conclusione il 27 aprile 2019. “Las Vegas è stato un capitolo magnifico e le prossime date saranno una grande festa per tutti" dice Brian, aggiungendo: "Ma è ora di tornare a far visita ai nostri fan nel mondo".