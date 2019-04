Quando Paola Barale fu premiata ai Telegatti 1999

Il fascino di Val Kilmer, famosissimo attore statunitense, unito alla bellezza di Paola Barale. Sono gli ingredienti della premiazione durante la notte dei Telegatti del 1999, quando la showgirl si aggiudicò vinse nella categoria "personaggio femminile dell'anno", superando la concorrenza di Simona Ventura e Raffaella Carrà.



"Per me è un sogno che si realizza, non pensavo potesse succedere davvero", aveva commentato con grande emozione Paola Barale, che domenica 28 aprile festeggia 52 anni, molti dei quali trascorsi sul piccolo schermo.



