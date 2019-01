Una ancora sconosciuta Michelle Hunziker esce dalla torta di compleanno di Peo Pericoli

Michelle Hunziker spegne 42 candeline e abbiamo deciso di omaggiarla con una delle sue prime comparse televisive. Era il 1995 quando durante una puntata di "Mai dire Gol del Lunedì" la showgirl svizzera, allora giovanissima, uscì da una torta gigante per fare una sorpresa a Peo Pericoli. Il celebre personaggio, interpretato da Teo Teocoli, era uno dei volti simbolo della trasmissione di Italia 1 e insieme a Simona Ventura ed Epifanio (Antonio Albanese) festeggiò il suo compleanno in diretta con una sorpresa da lui molto gradita. Peccato, però, che Peo Pericoli non riuscì a conoscere meglio la sua sorpresa per un "dispetto" del suo collega Epifanio. Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.