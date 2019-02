Eros Ramazzotti ospite a Sanremo: la sua performance al Festivalbar con "Più bella cosa"

"Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere..." Era il 1996 quando Eros Ramazzotti conquistava le vette di tutte le classifiche musicali italiane e non solo grazie a una canzone destinata a diventare una delle dichiarazione d'amore più autentiche e toccanti di sempre.



Contenuto nell'album "Dove c'è musica", il singolo "Più bella cosa" rifletteva tutta la passione scoppiata tra il cantautore romano e la showgirl svizzera Michelle Hunziker, all'epoca sua compagna. A distanza di oltre vent'anni da quella storica performance, ma soprattutto 35 anni dopo la sua vittoria nelle "Nuove proposte" del Festival di Sanremo, grazie a "Una terra promessa", Eros Ramazzotti torna nuovamente sul palco dell'Ariston nella serata di chiusura della kermesse musicale.



