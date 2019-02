Irene Grandi torna a Sanremo: riviviamo la sua esibizione al Festivalbar 1995

Il Festival di Sanremo prosegue come da copione e durante la quarta serata gli artisti in gara si esibiranno duettando con altri grandi nomi della musica italiana. Tra questi, Loredana Bertè presenterà la sua "Cosa ti aspetti da me" contando sull'affiancamento di Irene Grandi, che durante la sua lunga carriera è già salita quattro volte sul palco dell'Ariston.



La cantautrice fiorentina vanta una serie di straordinarie esibizioni anche al "Festivalbar", dove nel 1995 presentò uno dei suoi successi più grandi. Stiamo parlando di "Bum Bum", singolo estratto dal suo secondo album "In vacanza da una vita", che segnò un'intera estate e non solo grazie a un ritornello indimenticabile.



