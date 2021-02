Sotto il cappotto niente: Rita Rusic manda in tilt i social con un video bollente

Il 16 maggio compirà 61 anni ma spirito e corpo sono quelli di una ventenne. Rita Rusic manda in tilt i social con un video super bollente in cui ammicca maliziosa e provocante con indosso un cappotto bianco, sotto al quale è completamente nuda. Il post ha fatto il pieno di like e l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori si è confermata una vera e propria bomba sexy.

Rita Rusic fa impazzire i social con le sue curve mozzfiato Instagram 1 di 17 Instagram 2 di 17 Instagram 3 di 17 Instagram 4 di 17 Instagram 5 di 17 Instagram 6 di 17 Instagram 7 di 17 Instagram 8 di 17 Instagram 9 di 17 Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 Instagram 14 di 17 Instagram 15 di 17 Instagram 16 di 17 Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Curve esplosive e sex appeal da vendere l'attrice e produttrice, nata in Istria, ama sfoggiare il suo fisico pazzesco e l'età per lei non conta.

Provocare con le sue forme conturbanti le piace e lo dimostrano gli scatti social e non solo. Nel gennaio 2020 ha partecipato come concorrente al "Grande Fratello Vip", e prima di varcare la porta rossa lo aveva ammesso in un'intervista: "Sono single e voglio provocare".

E single, e provocante, Rita Rusic lo è davvero. Tra gli amori della sua vita il più grande e duraturo è stato sicuramente Vittorio Cecchi Gori, che le ha dato due figli, Vittoria e Mario ed è durato dal 1983 fino al 2000. Nel 2007 Rita comincia una relazione con Canio Mazzaro, azionista e imprenditore, ex fidanzato di Daniela Santanchè, che arriva al capolinea nel 2011. Da allora solo flirt e relazioni, spesso con uomini più giovani di lei. Del resto la sua vera età è solo un fatto anagrafico.