Rita Rusic su Vittorio Cecchi Gori: "Era diventato molto aggressivo e poi mi ha tolto tutto"

Rita Rusic di nuovo ai ferri corti con Vittorio Cecchi Gori. L'ex moglie del produttore cinematografico ha di nuovo interrotto i rapporti col suo ex marito e a "Verissimo" rivela alcuni dei motivi che la portarono al divorzio 20 anni fa: "Lui era diventato un uomo molto aggressivo, ho pensato di separarmi tre anni prima di quando è successo, andava via, spariva, tornava, con grande tristezza della famiglia", spiega l'imprenditrice facendo riferimento anche ad alcuni vizi di cui Cecchi Gori era vittima.



E a Silvia Toffanin che le chiede se sia mai stato violento anche fisicamente, Rita risponde: “Si sa che nei momenti drammatici può succedere di tutto. Eravamo diventati una famiglia sofferente, lui se ne rendeva conto ma si vede che dall’altra parte c’era qualcosa di più importante".



La produttrice e attrice ha parlato anche dei due figli avuti da Cecchi Gori: "Loro hanno sofferto la mancanza d’amore da parte di un padre che, forse, non era in grado di dargliene". Il rapporto tra la Rusic e Cecchi Gori si è definitivamente interrotto quest’estate: “Non ci parliamo da giugno, da quando l’ho rimproverato per avermi tolto tutto. Lo rispetto come padre dei miei figli, ma non gli perdonerò mai il fatto di aver confuso la sua unica famiglia per dei nemici e anche il fatto di avermi tolto la dignità di produttrice. Parlano sempre della mia separazione milionaria, ma la verità è che ho fatto un divorzio a zero euro".