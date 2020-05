Rita Rusic: "La vita comincia a 60 anni"

"Questo orribile 6 davanti è la fine". Rita Rusic sorride e sintetizza così il suo 60esimo compleanno, che festeggerà il 16 maggio. La produttrice cinematografica, ex concorrente del "Grande Fratello Vip", si racconta in esclusiva al settimanale "Chi" che le dedica la copertina. "Comunque a questo numero che non voglio pronunciare ci sono arrivata ma non piano... A 15 anni sono uscita di casa, a 20 conosco Vittorio Cecchi Gori... a 22 mi sposo e divento subito grande".