Rita Rusic: "Sarò la bomba sexy del Grande Fratello Vip"

A quasi un mese dalla partenza del GfVip il numero di "Chi" in edicola domani svela il nome della prima concorrente ufficiale: Rita Rusic. "La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality" racconta la produttrice cinematografica, che da otto anni vive a Miami.