Rita Rusic festeggia 60 anni: "La vita comincia adesso"

Buon compleanno Rita Rusic: l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, compirà domani sessant'anni. L'ex concorrente del "Grande Fratello Vip", a "Pomeriggio Cinque" ha voluto festeggiare con qualche ora d'anticipo quest'importante traguardo ma senza spegnere le candeline.

"La vita comincia adesso, a 60 anni", dice Rita Rusic in collegamento con lo studio di Barbara d'Urso. E come darle torto d'altronde: a giudicare dal suo fisico statuario, l'ex showgirl e ora imprenditrice non sembra portarsi sulle spalle il peso dell'età. "Comunque a questo numero che non voglio pronunciare ci sono arrivata ma non piano...", racconta.