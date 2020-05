L'ex gieffino Sossio Aruta disperato: "Lavoro al supermercato ma non posso sopravvivere così"

E' da poco diventato padre della piccola Bianca, è stato uno dei finalisti del "Grande Fratello Vip" e sposerà al più presto la sua Ursula. La vita di Sossio Aruta, ex cavaliere del trono over di "Uomini e Donne" ed ex gieffino, non è però tutta rose e fiori. "Non so dove sbattere la testa, continuo a vendere la frutta al supermercato ma non posso sopravvivere così", ha raccontato al Settimanale Nuovo.