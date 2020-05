Paola Caruso: “Non lavoro da tre mesi, mi preoccupa il futuro di mio figlio"

L'emergenza sanitaria sta mettendo in ginocchio milioni di italiani e tra questi anche Paola Caruso. La showgirl, infatti, al "Settimanale Nuovo" ha ammesso di stare vivendo una situazione difficile. "“Non lavoro da tre mesi e non so quando potrò tornare a farlo. La cosa che mi preoccupa di più è il futuro di mio figlio".

"Di noi artisti non si preoccupa nessuno" - A causa del coronavirus la sua carriera ha subito un improvviso stop: "Ci vedono come una classe privilegiata e spesso dicono che non facciamo niente. Dovrebbero ricordarsi che oltre a chi compare in video ci sono anche centinaia di persone che lavorano dietro le quinte. Non lavoro da tre mesi e non so quando potrò ricominciare".

"Il primo compleanno di Michelino senza le nonne" - Paola sta trascorrendo questi mesi da sola insieme al figlio di un anno, lontano dalla sua famiglia. "Il primo compleanno di Michele senza le sue nonne è stata una ferita al cuore che non si è ancora rimarginata. Per me è straziante pensare che non possano trascorrere il tempo con il loro nipotino", ha confessato. "Avrei potuto fare una fuga per raggiungere le mia mamme prima del lockdown ma non me la sono sentita sia per un senso di responsabilità, sia perché non mi sarebbe sembrato corretto".

