Il fuorionda dell'ex di Paola Caruso: "Non sai fare nulla, hai venduto tuo figlio in tv"

Nell'ultima puntata di "Live - Non è la d'Urso" , Paola Caruso e l'ex fidanzato Moreno Merlo sono stati protagonisti di un acceso dibattito. Durante la pubblicità, però, gli animi si erano scaldati ancora di più e sono volate accuse pesantissime. A "Pomeriggio Cinque" Barbara d'Urso ha mostrato il fuorionda in cui il ragazzo si scaglia contro Paola: "Non sai fare nulla, hai venduto la gravidanza e tuo figlio in tv"

La Caruso è mamma del piccolo Michelelino, nato lo scorso marzo dalla relazione con Francesco Caserta. Archiviata la storia con il papà del bimbo, Paola sembrava aver ritrovato il sorriso al fianco di Moreno. La showgirl aveva ufficializzato la storia a settembre e il ragazzo era diventato una presenza costante della sua famiglia. La Caruso era sicura che fosse l'uomo giusto e lo aveva anche voluto in prima fila al battesimo del figlio.

Qualcosa, però, non ha funzionato. La showgirl ha infatti accusato Moreno di averla utilizzata solo per soldi e visibilità, mentre lui ha mostrato un referto medico che proverebbe le violenze da parte della Caruso. I due si sono rivisti nell'ascensore di "Live - Non è la d'Urso", ma non sono riusciti a trovare un punto di incontro. Nel fuorionda il ragazzo la accusa di pensare solo alla notorietà e non al bene del bambino: "Sei una poverina e sei anche madre. Non sai fare niente e campi raccontando i cavoli tuoi in giro. Hai venduto la gravidanza e tuo figlio, devi andare a lavorare".

