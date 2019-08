Paola Caruso ritrova l amore con Moreno di Temptation Island : arriva il bacio di conferma

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Pochi giorni fa Paola Caruso aveva condiviso sui social un'immagine che la vedeva in amichevole compagnia di Moreno Merlo, tentatore di "Temptation Island". E il gossip aveva iniziato a infiammarsi. Ora arriva la conferma che tra i due ci sia qualcosa di più, lasciando davvero poco spazio a malintesi: il settimanale Spy pubblica una foto in cui la ex Bonas di "Avanti un altro" e uno dei protagonisti dell'ultima edizione del reality di Canale 5 appaiono nel bel mezzo di una dolce effusione. Reduce dalla relazione burrascosa con Francesco Caserta, la soubrette, alla prima estate da mamma, sembra aver ritrovato il sorriso...